Президент ЮАР Сирил Рамафоза, недавно принимавший в своей стране предводителя киевского режима Владимира Заленского, рассказал во время поездки в Вашингтон американскому лидеру Дональду Трампу, как напомнил гостю про уроки великого Нельсона Манделы.

Об этом заговорили, когда Трамп признался, что его удивило решение Зеленского отправиться в ЮАР. Рамафоза в ответ рассказал, что "мы посвятили его в некоторые из уроков" Манделы — известнейшего борца против апартеида, лауреата Нобелевской премии мира (1993 год).

Как рассказал президент ЮАР, "в особенности я напомнил ему (Владимиру Зеленскому), что так Нельсон Мандела учил нас: если ты хочешь мира в стране, сделай это без условий, сядь и обсуди" (цитаты по ТАСС).

При этом сам Зеленский в своем Telegram-канале, рассказывая в апреле о поездке в Преторию, поблагодарил Сирила Рамафозу "за уважение к Украине, за поддержку и одинаковое с нами ощущение". О преподанном ему уроке он не упомянул, зато снова потребовал, чтобы "глобальные усилия сейчас максимально объединились" и оказали на Россию "давление ради мира".

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила, зачем поехал в ЮАР Владимир Зеленский. Чиновница иронично отметила, что глава киевского режима, подавшийся в политику из шоу-бизнеса, отправился в Африку на гастроли.