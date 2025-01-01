Вознесение Господне в 2025 году: традиции, запреты и духовный смысл

Вознесение Господне – один из 12-ти главных церковных праздников. Он посвящен последнему земному деянию Иисуса Христа и приходится на 40-й день после Пасхи. В 2025 году этот день отмечается 29 мая (четверг). Причем и для православных, и для католиков, так как Светлое Христово Воскресение у обеих конфессий выпало на один день – 20 апреля.

История праздника

После воскрешения (праздник Пасхи) Иисус Христос пробыл на земле еще 40 дней. В эти дни он проповедовал, беседовал со своими учениками и совершал различные чудеса. Затем он собрал апостолов в Иерусалиме и с Елеонской горы вознесся на небо к своему Отцу. После явились два ангела, возвестившие, что Господь вновь придет на землю во славе. Апостолы вернулись в Иерусалим, где на них сошел Святой Дух.

Для православных Вознесение Господне – это день разлуки с Иисусом Христом и надежды на его второе пришествие, праздник перехода от земной жизни к Небесному Царству.

На Руси Вознесение Господне называли Вознесеньев день. Это был последний весенний праздник, знаменующий окончательное наступление лета.

Служба и молитвы

Прихожане идут в церковь - сначала на всенощное бдение, которое в этом году проходит в ночь на 29 мая, а утром - на литургию, где читается Евангелие от Марка. Верующие исповедуются и причащаются, подают записки о здравии и упокоении близких. Те, у кого нет возможности посетить храм, могут самостоятельно прочесть молитву Вознесению Господню.

Что нельзя делать на Вознесение Господне

В этот день верующим не следует заниматься физическим трудом, уборкой и готовкой, лучше посвятить себя Богу и общению с родными. Все рабочие дела лучше сделать накануне.

Между Воскресением и Вознесением Иисус Христос ходил по улицам Иерусалима в образе нищего, поэтому верующие в этом день не отказывают просящим милостыню беднякам и не выбрасывают мусор.

Категорически нельзя грустить, думать о плохом, ругаться и таить обиду. Вознесение Господне поддерживает в людях надежду на второе пришествие Христа и на воскрешение умерших родственников.

После службы верующие садятся за праздничный стол. Поста в этот день нет, поэтому можно есть мясо, молочные продукты, а также выпить немного вина. Тем не менее, следует воздержаться от алкоголя, курения, чревоугодия и безудержного веселья. Из ржаной или пшеничной муки можно испечь специальные пироги - "лесенки". Хозяйки выкладывают на выпечке семь полосок теста, которые символизируют ступени в небо.

Священники рекомендуют не следовать приметам и суевериям, которыми обросли церковные праздники. О помощи и защите нужно просить Бога в ежедневных молитвах.