Мощный комбинированный удар нанесен этой ночью по объектам ВСУ. Российские пилоты, ракетчики и операторы дронов атаковали цели в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Запорожской областях.

В зоне спецоперации российские войска вышли непосредственно на границу ДНР с Днепропетровской областью. Сейчас наши подразделения активно атакуют последние опорные пункты ВСУ на южнодонецком направлении - в Каменском, Отрадном и Зеленом поле. Часть территории этих поселков уже под контролем наших штурмовиков.

Поступают сообщения о том, что в Сумской области освобождено от бандеровцев село Локня. В самом райцентре ликвидирована база и ремонтные цеха, где боевики восстанавливали бронетехнику. А вблизи российской границы уничтожена группа диверсантов, которая состояла из наемников из Колумбии и Бразилии.