Экспедиция "Поклон кораблям Великой Победы" начала новый поисковый сезон в Финском заливе

Самый волнительный момент экспедиции: приборы показывают большой объект на глубине 32 метров. Но никакая аппаратура не поможет понять, что именно скрывает здесь Балтика. Температура на дне в это время года - около 3 градусов. Безопасно работать в таких условиях можно не более часа. Видимость под водой - всего несколько метров. Чтобы не отклониться от курса, дайверы спускаются по тросу. И вот в темной мгле появляются очертания находки. Она плотно опутана рыболовецкими сетями, их приходится разрезать ножом. Первые же детали указывают, что это военный объект.

Хорошо различима кормовая 45-миллиметровая пушка. Видно, как под слоем ила блестит морская нержавеющая сталь. Корабль лежит на киле. Все доски палубы надломлены в одном месте, как будто она развалилась после взрыва.

Экспедиция проходит в 300 километрах от финской границы. В годы Великой Отечественной войны Финляндия была в составе гитлеровской коалиции и помогала Германии воевать против Советского Союза. Здесь проходил главный фарватер от берегов Ленинграда в Балтику. Чтобы не выпускать советские корабли в открытое море, нацисты заминировали в начале войны всю акваторию Финского залива. За господство над этими водами шли ожесточенные морские и воздушные бои.

Экспедиция по поиску затонувших на Балтике кораблей и увековечению памяти их экипажей работает с 2014 года. За это время на дне обнаружены десятки объектов. В зоне, где идут исследования, активно курсируют суда. Чтобы обеспечить водолазам безопасность при погружениях, весь судовой трафик Русское географическое общество при содействии Балтийского флота направляет по альтернативным маршрутам.

Сейчас работы ведутся восточнее острова Сескар. Понимая, что под водой очередная братская могила, исследователи изучают находку только снаружи. Догадки уже подтвердились: обнаружен один из советских боевых катеров класса "Морской охотник" - такие предназначались для борьбы с подводными лодками и для траления морских минных полей.

Еще до погружения подводные исследователи проделали большую работу в архивах по поиску бортового номера катера и членов его экипажа. На месте оставалось только визуально убедиться, что в Финском заливе восточнее острова Сескар затонул именно "Морской охотник".

"Это катер под командованием старшего лейтенанта Михаила Григорьевича Хвостова, который пропал без вести. Как мы сейчас понимаем, погиб 19 сентября 1942 года со всем экипажем", - сообщил Михаил Иванов, историк, дайвер-исследователь, участник экспедиции.

Теперь предстоит кропотливая работа по поиску родственников погибших моряков. В начале лета экспедиция вернется сюда снова - искать носовую часть и, возможно, памятные вещи, которые можно было бы поднять со дна.

На этот сезон у экспедиции в Финском заливе запланированы погружения еще к нескольким объектам, их координаты уже известны. В конце лета, по традиции, подводные исследователи проведут акцию по увековечению памяти экипажей найденных кораблей. Места их гибели занесут на мемориальную карту. А в воду, точно над месторасположением братских могил на дне, спустят траурные венки.