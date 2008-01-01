Детали ночного пожара в Москве, где пострадали 7 человек

Семь человек, в том числе дети, пострадали при пожаре на северо-востоке Москвы.

Пожар произошел минувшей ночью в квартире на седьмом этаже многоэтажного дома на Широкой улице. Пожарные долго не могли въехать во двор из-за проблем со шлагбаумом, потом не могли установить лестницу - мешали припаркованные автомобили, пишет "Московский комсомолец".

Возгорание потушили на площади 40 квадратных метров, с огнем вели борьбу 41 сотрудник и 11 единиц техники, говорится в сообщении МЧС Москвы. Двухкомнатная квартира выгорела полностью.

Семь человек госпитализированы. Среди пострадавших – двое детей 2008 и 2024 года рождения. Все они получили отравление продуктами горения.

Причины ЧП выясняются, назначена пожарно-техническая экспертиза. Расследование контролирует Бабушкинская межрайонная прокуратура.