Ярославский "Локомотив" впервые в истории завоевал Кубок Гагарина. Как это было

Впервые ярославский "Локомотив" завоевал главный трофей КХЛ - Кубок Гагарина. Накануне на домашней арене в последнем матче финальной серии "железнодорожники" вырвали победу у челябинского "Трактора" - 2:1. "Золотую" шайбу забросил Максим Шалунов. Трибуны ликуют, хоккеисты обнимаются на льду.

"Локомотив" так долго стремился к этой победе - с самого основания КХЛ, которая была образована в 2008 году для клубов из России, Европы и Азии. Дважды в финале Кубок Гагарина буквально ускользал из рук "железнодорожников": в прошлом году, когда победа досталась "Металлургу", и в 2009-м - тогда в финал вышел состав "Локомотива", все игроки которого спустя два года погибли в авиакатастрофе. Им команда накануне посвятила долгожданную победу.

Сразу после игры в раздевалке победителей - эмоции через край. На глазах нападающего Александра Радулова - слезы. Главный тренер Игорь Никитин несколько лет собирал этот состав команды, делая ставку в том числе на молодых ярославских хоккеистов. С победой в Кубке Гагарина "Локомотив" поздравил президент России Владимир Путин.

Безусловно, "железнодорожникам" помогла мощная поддержка болельщиков. Их было так много, что на стадион попали не все - тысячи людей следили за игрой на городской площади на большом экране. И еще долго не расходились после окончания матча, празднуя победу. Местные шутили, что это - второй день города.

Сложная и богатая хоккейная история, вера болельщиков, сплоченность команды. Спустя 12 лет борьбы ярославский "Локомотив" наконец достиг победы, которую здесь не забудут.