Президентская платформа "Россия - страна возможностей" подвела итоги масштабной работы. Созданная по инициативе Владимира Путина для самореализации людей всех возрастов и профессий, 22 мая она отмечает седьмую годовщину.

За это время благодаря проектам платформы более 20 миллионов человек со всех регионов страны и 150 зарубежных государств определились со специальностью и поступили в вуз мечты, построили карьеру и обрели единомышленников. А возможность молодежи реализовать себя и добиться успеха выросла с 37% до 82%.

"Вы реализуете проекты для школьников и студентов, помогаете реализоваться в профессиональной сфере, воспитываете лидеров, готовых служить национальным интересам России - это огромный вклад в настоящее и будущее нашей Родины. "Движение первых" и платформу "Россия - страна возможностей" объединяют и общие проекты, инициативы, стремление помочь каждому реализовать себя в любимом деле и быть счастливым", - отметил Артур Орлов, председатель правления общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых".