Влияние научной фантастики на общество обсудили в национальном центре "Россия"

Влияние научной фантастики на общественные ожидания от технологий обсудили в Москве в национальном центре "Россия".

Дискуссия стала первой в цикле мероприятий, приуроченных к подготовке второго международного симпозиума "Создавая будущее", который состоится осенью.

Участники встречи обсудили, как через рассказы и визуальные образы писателям-фантастам удается проектировать позитивные сценарии развития общества.

"Будем искать и соединять новые идеи и новые импульсы, которые позволят нам приблизиться к будущему, но не любому будущему, а тому будущему, которого мы хотим для нас и для наших детей. Второй симпозиум "Создавая будущее", который пройдет в национальном центре "Россия" уже в октябре этого года, будет более профессиональным, более плодотворным и приблизит нас всех к тому будущему, которого мы страстно желаем", - заявил генеральный директор ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России Валерий Федоров.