Дочь общалась с бывшим мужем Кати Лель перед его исчезновением

Бывший муж Кати Лель пропал без вести во Франции. Игорь Кузнецов не выходит на связь с 13 апреля. Сообщалось, что бизнесмен уехал за границу по работе, но внезапно перестал отвечать на звонки, его телефон до сих пор вне зоны доступа сети.

В новом интервью Катя Лель рассказала, что перед исчезновением ее бывший муж Игорь Кузнецов общался с их дочкой Эмилией. Отец и дочь поддерживали отношения даже после того, как случился развод.

"Конечно, она общалась с папой. И я выступаю только "за" их общение. Оно очень важно", - заявила Катя Лель Starhit.

Артистка похвасталась успехами единственной наследницы. По словам певицы, Эмилия закончила десятый класс химико-биологического факультета в престижном лицее в Москве. Катя отметила целеустремленность и прилежание дочери, а также выразила надежду, что она найдет себе профессию по душе. А вот работу в шоу-бизнесе певица наследнице не желает.

"Я горжусь своей доченькой, ее характером, ее силой духа. Она абсолютно уверенный в себе человек, работающий над собой, знающий, что делает. И мне это очень-очень нравится. Радует, что она не из слабых, что ставит перед собой цели и идет к ним", - отметила певица.