Народ Украины должен выбрать новое руководство для подписания меморандума с Россией по мирному урегулированию конфликта. Такое заявление сделал в четверг, 22 мая, директор правового департамента российского Министерства иностранных дел Максим Мусихин.

Дипломат напомнил в интервью ТАСС, что очень важно — чья подпись будет стоять на документе, ведь "сейчас нынешний их "руководитель" уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю".

Мусихин предупредил, что "могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом". Подписант должен иметь соответствующий "мандат народа", а для этого требуется, чтобы граждане Украины в свободном волеизъявлении определили нового руководителя государства.

При этом, как отметил представитель МИД России, "по идее, если формально смотреть, это у главы парламента какие-то полномочия по подписанию". Однако еще большой вопрос, разрешат ли ему это сделать.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что необходимо "привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство" на Украине, а затем "уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными".

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркивал, что Владимир Зеленский, который давно утратил легитимность в качестве президента Украины, должен уйти с узурпированного им поста. После этого, по словам Медведева, бывшего президента ждет позорная политическая эмиграция или публичная казнь.