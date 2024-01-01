Капуста и лук в России резко выросли в цене

Капуста и лук, входящие в так называемый борщевой набор, резко подорожали в России — в 2024 году цены на них подскочили на 57% и 87% соответственно.

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики (Росстат), по состоянию на 12 мая лук стоил в рознице среднем 72,3 рубля за килограмм, капуста — 75,2 рубля за килограмм.

Эксперты, на которых ссылается газета, винят в случившемся неурожай: в 2024 году сбор капусты сократился на 5,6%, лука — на 0,7%. В аналитическом агентстве "АБ-Центр" рассказали, что урожайность лука в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах сократилась на 9,4% и 3,5% соответственно.

Объясняя причины этого явления, глава аппарата Картофельного союза Татьяна Губина напомнила о сильной зависимости капусты и лука от уровня влаги в почве — а в 2024 году в одном из ключевых для указанных культур регионе, Волгоградской области, наблюдалась засуха и проблемы с подачей воды.

Ранее в Кремле подчеркивали, что президент Владимир Путин отслеживает ситуацию вокруг цен на жизненно важные продукты, в том числе на хлеб. Пресс-секретарь главы государства заявил, что "тема, связанная с ценами, находится постоянно в поле зрения президента, и он постоянно обсуждает ее с правительством".

В апреле председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что цены в стране до конца 2025 года вырастут еще на 7-8%, а в 2026 году подорожание может составлять примерно 3-4%. Однако потом ожидается возвращение инфляции к целевому уровню.