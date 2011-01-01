ФСБ задержала подростков, готовивших теракт на объекте Минобороны

Сотрудники ФСБ задержали подростков, готовивших поджог здания Минобороны перед 9 Мая в городе Вышнем Волочке в Тверской области.

Задержанные - граждане России 2008 и 2011 годов рождения, являются сторонниками идеологии массовых убийств и неонацизма, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. По версии следствия, подростки по заданию украинских кураторов намеревались поджечь одно из зданий Минобороны в Вышнем Волочке в преддверии празднования Дня Победы. Осуществить задуманное им не удалось.

Парень 2011 года самостоятельно изготовил взрывное устройство, а его напарник раздобыл сведения об уже изготовленных зажигательных устройствах в Вышневолоцком городском округе, уточнили в СКР.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта и участии в террористической организации. Обвиняемые заключены под стражу.