Собянин: Москва сохранила лидерство по уровню развития ГЧП

Москва — лидер среди российских регионов по уровню развития государственно-частного партнёрства.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в настоящее время в городе реализуется свыше семисот пятидесяти проектов, в которых в той или иной степени взаимодействуют органы власти и частный бизнес.

Это концессионные соглашения и офсетные контракты, масштабные инвестиционные инициативы, программа стимулирования создания мест приложения труда, а также развитие особой экономической зоны.