Москва готовится к старту Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ" 24 мая

Уже в эту субботу, 24 мая, стартует IX Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ". Предполагается, что он соберет более 40 тысяч участников, что станет рекордом подобных мероприятий. Участникам нужно пробежать четыре дистанции на выбор: километр, пять километров, десять километров или 21,1 км. Старт и финиш всех дистанций "ЗаБега.РФ" состоятся на площади Васильевский Спуск. Интересно, что во время проведения забега будет работать специальная фан-зона с развлекательной программой для гостей, болельщиков и участников.

Ранее около десяти тысяч человек приняли участие в легкоатлетической эстафете и забеге на 15 километров по Садовому кольцу. В московском департаменте спорта напомнили, что первые подобные забеги проводились в 1920-х годах как символ единства спорта и народа.

В этом году маршрут прошёл по полной окружности Садового кольца – от высоток сталинской эпохи до современных деловых кварталов. Ещё в этот раз к эстафете присоединились ветераны боевых действий – более тысячи героев пробежали по историческому маршруту.