Шоумен Александр Ревва сменил украинское гражданство на российское

Александр Ревва стал гражданином России. Известный шоумен, как следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новостей, указал гражданство России в юридических документах в начале мая.

Отметим, что Александр Ревва родился в Донецке. Однако с 1999 года стал жить в Москве. Вскоре после начала СВО артист на некоторое время покинул Россию, перебравшись жить в Испанию. Однако спустя несколько месяцев вернулся в Москву.

Напомним, что Александр Ревва в последнее время практически не общается с мамой. Артист утверждает, что мать не приняла его жену Анжелику. По ее мнению, жена настраивает его против нее. Однако сам Ревва утверждает, что не понимает, почему родная мать отвернулась от его семьи. Он продолжает питать надежды на то, что когда-нибудь соберет всех близких за одним столом, и обиды забудутся.