Глава СКР вновь предложил закрепить национальную идею в Конституции

Национальная идея России, основанная на традиционных ценностях, должна быть официально закреплена в Конституции. Такое мнение высказал в четверг, 22 мая, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Как напомнил глава Следкома, в нашей стране к традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья и ряд других категорий.

Сформулировав на базе этих ценностей национальную идею, Бастрыкин призвал закрепить ее в Конституции Российской Федерации. Это особенно важно в нынешних условиях, когда деструктивные течения и запрещенные организации, распространяющие экстремистские взгляды, стремятся вовлечь в криминал молодежь, цитирует главу Следственного комитета ТАСС.

Напомним, в 2023 году Бастрыкин уже высказывался за официальное установление в России национальной идеологии. В Кремле уточнили, что это "мнение очень авторитетного человека", но администрация главы государства не готовит никаких решений в указанном направлении и "какой-то специальной позиции нет".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечал, что тем, кто по-настоящему любит Россию, не нужна никакая идеология, ведь национальная идея россиян – это искренняя любовь к своему Отечеству.