МВД задержало десять человек за отмывание 1 млрд рублей наркодоходов

Полицейские задержали в Московском регионе 10 человек, которые обналичивали деньги от сбыта наркотиков через даркнет-площадку.

Все они причастны к легализации одного миллиарда рублей, полученного в результате сбыта наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Для своей криминальной схемы злоумышленники использовали банковские карты, оформленные на иностранцев. Деньги использовались организаторами преступного бизнеса.

Подозреваемым предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей и легализации незаконных доходов в составе преступного сообщества. В настоящий момент они арестованы.

В используемых фигурантами помещениях изъяты телефоны, компьютеры, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.