Вот кто помогает Филиппу Киркорову пережить страшное горе

В семье Филиппа Киркорова случилось горе. Его отец Бедрос ушел из жизни 18 марта. Ему было 92 года. В последние мгновения народного артиста России окружали чужие люди, его сына Филиппа даже не было в стране. Певец в это время находился в Марокко на съемках, однако узнав о трагедии, немедленно вылетел в Россию. Народного артиста похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Чтобы проститься с Бедросом Киркоровым, из-за границы приехали его внуки Алла-Виктория и Мартин. Они учатся в частной школе. Однако в нынешнее время именно дети стали опорой для Филиппа Киркорова. Все вместе родственники справляются с потерей.

"Мартин и Алла-Виктория — они моя жизнь, моя радость, моя миссия. Ради них я встаю каждое утро и продолжаю жить, творить, мечтать. Поддержка — это семья, друзья, люди, которые искренне рядом, даже когда слова не нужны. И, конечно, моя публика. Их любовь, их свет — это тоже моя опора. Это огромная энергия, которая не дает упасть", - рассказал в новом интервью Филипп Киркоров.

Певец подчеркнул, что даже несмотря на километры, которые разделяют его с детьми, они постоянно находятся на связи. У них есть общий чат в мессенджере, в котором они общаются каждый день, вне зависимости от обстоятельств.

Артист рассказал о последнем разговоре с отцом. По словам поп-короля отечественной сцены, беседа была личной и очень теплой, передает "Теленеделя".

"Бедрос чувствовал, что осталось немного. Папа меня сразу предупредил, что не нужно горевать, отменять концерты. Он очень переживал по этому моменту. Взял с меня обещание — все концерты провести и подарить людям праздник", - сообщил артист.