Трамп отверг предложение ЕС о безусловном прекращении огня на Украине

Попытка европейских лидеров надавить на президента США и заставить его поддержать идею безусловного прекращения огня на Украине потерпела крах. Дональд Трамп отверг этот термин в контексте переговоров Москвы и Киева по мирному урегулированию конфликта.

Как пишет The Wall Street Joural, 19 мая Трамп общался по телефону с лидерами Франции, Германии, Италии и Финляндии. Также он созванивался с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и предводителем киевского режима Владимиром Зеленским.

Визави пытались убедить Трампа в том, что главным результатом следующего раунда российско-украинских переговоров — предполагается, что он может пройти в Ватикане — должно стать прекращение боевых действий без каких-либо условий. Эту идею проталкивает Зеленский, но Москва ее не приемлет, указывая, что Киев просто рассчитывает получить паузу на перевооружение и отдых.

Дональд Трамп, по информации издания, заявил европейским лидерам, что президент России Владимир Путин считает, что движется к победе.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что лидеры стран ЕС согласовали 17-й пакет антироссийских санкций, но даты его введения пока нет. Чиновница пояснила, что сроки вступления в силу этих рестрикций будут зависеть от прогресса российско-украинских переговоров.

В Киеве тем временем отказываются даже обсуждать место проведения нового раунда переговоров по мирному урегулированию — в администрации Зеленского заявили, что первым шагом должен стать обмен пленными в формате "1000 на 1000", а после этого можно говорить о продолжении переговоров.