Меган Фокс вышла на связь после рождения четвертого ребенка

В конце марта стало известно, что 38-летняя актриса Меган Фокс родила четвертого ребенка. Это долгожданная дочь. Радостной новостью поделился отец ребенка, рэпер Machine Gun Kelly. После этого многочисленные поклонники выразили надежду, что артисты сумели найти общий язык и помириться, но, кажется, этого так и не произошло.

После продолжительного молчания Меган Фокс вышла на связь, опубликовав свежую "Сториз" на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Она выложила архивное видео, где демонстрирует стройную фигуру, еще не зная, что беременна.

"Здесь мне 38 лет, и я на шестой неделе беременности (незапланированный, но приятный сюрприз). Пожалуйста, перестаньте верить патриархату. Женщины — существа вечного света. У нас нет срока годности. Не позволяйте им отнимать у вас вашу силу", - написала Меган Фокс, имея в виду, очевидно, мужчин.

После этого интернет-пользователи сделали вывод, что актриса так и не воссоединилась с отцом своего четвертого ребенка. Напомним, что в конце прошлого года влюбленные расстались. Поводом якобы послужила некая находка, обнаруженная актрисой в телефоне ее избранника. После этого Меган собрала вещи и уехала. Говорят, инцидент случился еще на День благодарения, однако широкое распространение получил лишь спустя недели.