Кремль начнет оценивать губернаторов по рождаемости в регионах с 2026 года

В рамках оценки эффективности работы глав субъектов Российской Федерации будет использоваться новый показатель — суммарный коэффициент рождаемости в регионе. Об этом рассказала заместитель главы правительства России Татьяна Голикова, курирующая в кабмине социальную сферу.

Как напомнила вице-премьер в интервью изданию "Эксперт", этот индикатор по указу президента Владимира Путина внесен в перечень показателей для оценки эффективности работы губернаторов — применять его начнут уже в 2026 году.

Голикова согласилась с тем, что повышение суммарного коэффициента рождаемости должно стать личным проектом каждого губернатора. Она рассказала, что в федеральном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования регионам за достижение показателей эффективности. Они составляют 13 миллиардов рублей в год.

Тему рождаемости президент поднимал на мартовской встрече с новым губернатором Новгородской области Александром Дроновым. Тогда был отмечен положительный результат в деле повышения рождаемости в регионе благодаря дополнительным стимулам для родителей.

Эксперты Общественной палаты в качестве таких стимулов предложили ввести в России льготные кредиты на покупку машины отечественного производства, поднять до миллиона рублей выплату на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка, а также увеличить пособие беременным, вставшим на учет на раннем сроке.