Налоговая нашла у Лерчек новый многомиллионный долг

У блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) обнаружили новый долг перед ФНС - более 28 миллионов рублей.

Информация опубликована на сайте налоговой службы. Ее адвокат отказался комментировать появление новых задолженностей у блогерши.

"Периодически всплывают какие-то суммы - пени, штрафы и прочее за отчетные периоды. Если должны, всё заплатим", - сказал он в разговоре с RT.

На прошлой неделе Лерчек погасила предыдущую задолженность в 25 миллионов рублей, пишет telegram-канале SHOT. Сейчас она находится под домашним арестом по делу о незаконном переводе более 250 миллионов рублей за рубеж.

По версии следствия, при продаже фитнес-марафонов Лерчек и ее бывший муж заключали договора с иностранной компанией, а оплату направляли на счета банка в Дубае. В документах же были указаны ложные сведения о целях и основаниях переводов.