Угрозы некоторых стран Евросоюза учредить так называемый антироссийский трибунал — всего лишь новый способ отнять деньги у населения Европы. Об этом заявил в четверг, 22 мая, заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

Характеризуя "данный псевдотрибунал", политик напомнил, что речь о создании такого карательного органа европейцы ведут уже давно, делая громкие заявления о готовности привлечь к ответственности представителей российского руководства.

При этом в ЕС предполагают, что пресловутая структура будет работать совместно с Международным уголовным судом. Венедиктов подчеркнул, что МУС нелегитимен и уже давно доказал свою бесполезность, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что отдать под трибунал нужно одного из представителей официального Брюсселя — главу евродипломатии Каю Каллас, позволившую себе заявления против празднования 80-летия Победы. Спикер Госдумы напомнил, что в России есть закон о запрете реабилитации нацизма и нормы, позволяющие привлечь к ответственности таких политиков.

Еще в марте Международный общественный трибунал подготовил доклад о преступлениях украинских боевиков против российских военнопленных. В основу документа легли показания десятков наших бойцов, которые подтверждают: киевский режим практикует повсеместное использование пыток, избиений и издевательств.