Пугачева молится за Преснякова

Накануне, 21 мая, свой день рождения справил старший сын певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков. Он появился на свет в 1991 году. Примечательно, что Кристина родила первенца в Великобритании. Отцом Никиты является певец Владимир Пресняков.

Орбакайте одной из первых поздравила сына с 34-летием. Не осталась в стороне и его именитая бабушка Алла Пугачева. В комментариях к публикации старшей дочери Примадонна написала:

"С днем рождения, любимый Никитка. Молюсь за тебя".

Интересно, что именинник ответил матери, поблагодарив ее.

Как часто видятся родственники, точно неизвестно. Никита Пресняков и Кристина Орбакайте живут в США. Причем старший сын певицы перебрался за границу вскоре после того, как в России была объявлена мобилизация. Спустя время к Никите приехала и его супруга Алена Краснова.

Что касается Аллы Пугачевой, то вместе с молодым мужем и детьми она проживает на Кипре.

В России лишь остался отец Никиты Владимир Пресняков с женой Натальей Подольской и сыновьями от нее Артемием и Иваном. Кстати, недавно Владимир и Никита виделись. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные в той же соцсети.