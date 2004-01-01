Метеоролог Тишковец назвал бредом сообщения о невероятно жарком лете

Высказываемые предположения о том, что предстоящее лето окажется в Центральной России аномально жарким, просто чушь. Такое мнение высказал в четверг, 22 мая, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как заявил метеоролог в своем Telegram-канале, в том, "что касается горячего бреда о грядущем невероятно жарком лете", правды нет. На самом деле летом на Русской равнине в среднем ожидается на один-два градуса выше нормы с вероятностью небольшого дефицита осадков в 10–20%. В целом же лето в средней полосе России будет хорошее, заверил Тишковец.

Специалист также констатировал наступление в Москве и Подмосковье метеорологического лета — это происходит, когда среднесуточная температура уверенно достигает и превышает 15 градусов тепла.

В апреле научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предполагал, что предстоящее лето будет "не холодным", почти на всей территории России температура летом будет соответствовать нормативным значениям или превышать их. При этом оговаривалось, что прогноз носит предварительный характер.

Климатолог Алексей Кокорин, напоминая о глобальном потеплении, отмечал, что столицу России при наихудшем сценарии изменения климата на планете могут перенести из Москвы в Сибирь. Эксперт не исключил повышения глобальной среднегодовой температуры на пять градусов относительно конца XIX века.