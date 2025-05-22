Госдума приняла закон о штрафах за продажу энергетиков детям

Государственная дума приняла закон о введении штрафов за продажу энергетических напитков детям.

Для физических лиц сумма штрафа составит до 50 тысяч рублей, для должностных - до 200 тысяч рублей, для юридических - до 500 тысяч рублей.

На этом меры по борьбе с продажей энергетиков детям не заканчивается. Госдума намерена добиваться уголовной ответственности за это правонарушение, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Дети, не понимая, что употребляют вредные напитки, оказываются на больничной койке. И сердечно-сосудистые заболевания, и сахарный диабет, и многие другие проблемы получают", - сказал парламентарий на пленарном заседании (цитата по РИА Новости).

В августе прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает продажу несовершеннолетним энергетических напитков. Документ вступил в силу в марте 2025 года. Согласно ему, продавец вправе отказать в продаже напитка покупателю, если возникли сомнения в его возрасте.