В Москве стартовала масштабная программа благоустройства Волгоградского проспекта. Это одна из ключевых магистралей города, которая связывает центр и юго-восточные районы столицы.

Работы также затронут участки Марксистской улицы. В планах - расширить тротуары, чтоб создать новые пешеходные пространства. Рабочие уже снимают асфальт, засыпают щебень и меняют бордюрные камни. В рамках программы "Чистое небо" все провода и кабели уберут под землю. Заменят опоры наружного освещения, высадят деревья, а также приведут в порядок газоны.

"Магистраль станет современной, комфортной, безопасной. Будут заменены 13 светофорных объектов и порядка 29 павильонов наземного общественного транспорта. После завершения основных строительных работ будет проведено благоустройство, восстановлено более 409 тысяч квадратных метров газонов", - сообщил Сергей Маршев, генеральный директор ЗАО "НИиПИ ИГСП".