Жители подмосковного Фрязина установили источник удушающего запаха

Окна и двери в поселке Фрязино всегда нараспашку. Открыты даже канализационные люки на улице. И это не беспечность хозяев, а средство их выживания. Задыхаться от зловония жители начали в сентябре прошлого года. Запах проникал в дома через канализационные отверстия.

Но и на улице свежим воздухом не пахло. Источник испарений вскоре обнаружили на территории соседнего мясоперерабатывающего комбината. Жители обратились в ресурсоснабжающие организации Фрязина. После проверки на одной из улиц обнаружили смонтированный колодец гашения с жидкостью едкого запаха. Предположение подтвердили – отходы с предприятия сливают напрямую в городскую систему канализации. Вместе с запахом через канализационные трубы в дома стали поступать неизвестные вещества.

Местные жители принимают душ в бахилах – боятся неизвестной субстанции. А все отверстия в ванной комнате закрывают. Тяжелее всего приходится тем, кому для жизни нужны особенные условия.

"У меня ребенок инвалид. Ребенок лежачий, плюс еще эпилепсия. Нам пришлось уехать, потому что запах, который находится у нее в комнате, это просто что-то нереальное. Ребенок спать не может, ребенок этим дышит, она задыхается", - рассказывает Юлия Пивоварова.

От сливов комбината страдают жители около 300 домов – семьи с детьми, пожилые, ветераны Великой Отечественной.

Выездная комиссия Роспотребнадзора выявила грубые нарушения санитарных норм и превышение концентрации вредных веществ. Предприятию выставили штраф.

"В течение месяца они поставили очистные сооружения. Была промыта канализационная система. На данный момент они у нас устанавливают дополнительные системы очистки", - сообщил первый заместитель главы городского округа Фрязино Сергей Горячев.

Сейчас, заверяет администрация, ведутся работы по присоединению предприятия напрямую к канализационно-насосной станции водоканала. От городской системы его изолируют – зловоние из колодцев должно исчезнуть. Но это не единственные нарушения комбината. Согласно нормам Санпина, мясоперерабатывающее предприятие относится к третьему классу опасности. Это значит, что минимальное расстояние от него до жилых домов должно быть не меньше 200 метров. Здесь же от стен организации до ближайших заборов - буквально рукой подать.

Но как минимум дышать в своих домах, по словам представителей администрации, жителям станет легче в ближайшие два месяца – за это время обещают полностью устранить проблему со сливами.