Столичных таксистов, не прошедших аттестацию, будут штрафовать

Водителей такси, не прошедших аттестацию, будут штрафовать на сумму 5 тысяч рублей. Такой закон приняла Мосгордума.

Обязательное тестирование было введено с 1 марта - это проверка на знание городских достопримечательностей и действий водителя в чрезвычайных ситуациях. За два с половиной месяца уже выявили более 200 таксистов, проигнорировавших новые правила. Проверяют водителей сотрудники МАДИ, они же выписывают штрафы.

Таксисты могут бесплатно пройти аттестацию онлайн. Срок ее действия составляет 2 года.