В Московской области задержали наркоторговцев

В Московской области полицейские задержали участников преступной группировки. Они легализовали почти миллиард рублей.

Преступники продавали наркотики через даркнет-площадку, а деньги обналичивали с помощью банковских карт, оформленных на иностранных граждан. Уголовное дело возбуждено в отношении десяти человек.

Один из преступников уверял, что работает курьером. Доставляет документы, но какие именно - не знает. Его уже привлекали к ответственности, но пока только за вождение в нетрезвом виде.

"На территории города Москвы проведены обыски в используемых фигурантами помещениях. Изъята компьютерная техника, средства связи, документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение", - сообщили в МВД.