Сезон непрошенных гостей: что делать, если в доме оказалась летучая мышь

Этих клыков бояться не стоит. Алекс хоть и выглядит как мини-вампир, но людей не кусает. Это гигантская вечерница. Самая крупная летучая мышь в России и Европе. В столице таких не встретишь: его привезли из Марий Эл с перебитым крылом. Там помочь ему не смогли, а вот в центре реабилитации рукокрылых Московского зоопарка провели уникальную операцию - вживили спицу в предплечье, собрали кости и спасли крыло. Правда, летать Алекс теперь не сможет. Зато будет жить в тепле, среди сородичей, с полным холодильником насекомых.

Сейчас в центре на реабилитации - почти 140 летучих мышей.

"Осенью попадают мышки, которые не смогли найти грамотное место для зимовки, зимой - это побеспокоенные мышки, которые вылетают, а на улице еды нет, часто приносят травмированных. А сейчас, конец весны - начало лета, пойдут детеныши, которых мы будем круглосуточно выкармливать", - рассказывает Юлия Першина, ведущий зоолог Московского зоопарка.

Каждого нового "пациента" вносят в базу рукокрылых, записывают вид, пол, вес и даже длину конечностей. Вот, например бурый ушан. От остальных сородичей отличается - как и следует из названия вида - огромными ушами. Каждую мышь в центре вакцинируют, обрабатывают от паразитов и пытаются вылечить, чтобы потом отпустить на волю.

После реабилитации, когда летучая мышь готова отправиться в естественную среду обитания, она должна пройти экзамен в разлеточном вольере. Здесь зоологи оценивают, может ли мышь набрать высоту, облететь препятствие.

Вечерницы и ночницы - частые, но безобидные гости москвичей. Тут неизвестно, кто кого больше боится. Их вес редко превышает 10 граммов, а главная цель - спрятаться, а не навредить. И если летучая мышь оказывается в помещении, ее нужно поймать и передать специалистам. В сложных случаях на помощь придут спасатели.

"Надеть перчатки, взять мышку и посадить ее в коробку, она никакой агрессии физической проявлять не будет. Она будет только шипеть и стрекотать", - объясняет Сергей Иванов, командир экипажа поисково-спасательного отряда Спасрезерв.

О том, что мышка залетела в гости, можно узнать далеко не сразу. Днем они мирно спят где-нибудь на занавеске, а ночью - тихо наблюдают за происходящим вокруг. Услышать шипение можно, только если крылатая испугалась, проголодалась или попросту устала от соседства с людьми.

В квартире москвички Софии летучая мышь ночью с грохотом упала на пол, после чего моментально спряталась: "Очень долго не могли ее найти, потому, что оказывается, она пряталась в вещах, был открыт шкаф. Она пряталась за дверь на вешалке с курткой". Мышь поймали спасатели и отвезли в реабилитационный центр. И вот девушка пришла навестить свою гостью. "Сейчас совсем не страшно при дневном свете, но дома такую держать я бы не хотела", - говорит она.

Держать летучих мышей дома - идея действительно плохая, ведь это дикие животные, которым место на воле. А вот в естественной среде их роль огромна - они контролируют численность насекомых. За ночь одна особь уничтожает, например, до 500 комаров.