В спорткомплексе "Лужники" устроили грандиозную кибербитву

В Москве в спорткомплексе "Лужники" проходит ежегодный международный киберфестиваль Positive Hack Days. Для технических специалистов и бизнеса организована своя конференция. А для всех желающих подготовили встречи с разработчиками и экспертами, детские квесты и обновленный "Кибергород" с интерактивными инсталляциями, где учат правилам безопасности в Сети.

Изюминкой же мероприятия станет кибербитва, в которой примут участие более 40 команд из 18 стран.

"Здесь сейчас происходит самая крупная, самая реалистичная кибербитва в мире. Это соревнование, где на инфраструктуру виртуального государства, которое мы воссоздали, в течение четырех дней хакеры пытаются совершать атаки, а защитники пытаются им в этом помешать", - рассказал директор по развитию бизнеса Standoff 365 Роман Дворянкин.