Путин призвал хранить правду о Второй мировой войне

И мы, и грядущие поколения должны хранить правду о Второй мировой войне. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина к участникам Международной научной конференции, посвященной Дню спасения и освобождения. В еврейском календаре эта дата — 26 Ияра — знаменует победу над фашистской Германией и спасение евреев от истребления.

Приветствие президента зачитал заместитель начальника управления главы государства по общественным проектам Алексей Жарич.

Российский лидер напомнил, как важно решительно противостоять любым попыткам проявления расизма, ксенофобии, агрессивной политики порабощения, сообщает РИА Новости.

Ранее в Кремле рассказали, что президент США Дональд Трамп признал историческую правду: именно русские люди принесли гораздо большую, нежели другие народы, жертву ради победы над фашизмом в годы Второй мировой войны.

При этом в Молдавии кампания по искажению истории и героизации нацизма достигла угрожающих масштабов. Авторы нового учебника для старшеклассников назвали СССР главным зачинщиком Второй мировой войны, а о решениях Нюрнбергского трибунала и доказательствах вины Третьего Рейха вообще не упомянули.