У российского лидера Владимира Путина есть планы посетить Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) — со временем они будут осуществлены. Такое заявление сделал в четверг, 22 мая, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, "такие планы есть постоянно", хотя пока конкретные сроки таких поездок не назначены.

Дмитрий Песков также напомнил, что Владимир Путин активно посещает российские регионы — "в данном случае и Донецкая Республика, и Луганская Республика не являются исключением", сообщает Донецкое агентство новостей.

В феврале президент встречался с главой ДНР Денисом Пушилиным и обсудил с ним социально-экономическое развитие региона. Владимир Путин отметил, что линия фронта все дальше отодвигается от ДНР стараниями наших бойцов, благодаря этому "люди чувствуют уверенность".

20 мая российский лидер побывал в Курской области, полностью освобожденной от украинских неонацистов. Владимир Путин встретился с волонтерами, которые помогают восстанавливать регион, и пообщался с курским губернатором Александром Хинштейном.