В Госдуме призвали запретить мигранткам бесплатно рожать в России

Депутат Госдумы Михаил Матвеев выступил за то, чтобы услуги по родовспоможению в российских родильных домах были для мигранток платными.

Как отмечает Ura.ru, парламентарий напомнил, что за последние пять лет регионы потратили более 66 миллиардов рублей на оказание экстренной медицинской помощи иностранцам, включая роды. При этом действующее законодательство обязывает государственные роддома бесплатно принимать роды у мигранток независимо от наличия полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).

Чтобы снизить нагрузку на российскую систему здравоохранения и наших налогоплательщиков, Матвеев предложил установить в законе запрет для мигранток на бесплатные роды.

Депутат Госдумы Сергей Миронов согласен с тем, что бесплатное здравоохранение в форме обязательного медицинского страхования должно распространяться только на граждан России — все остальные должны платить.

Миронов также предложил впускать на российскую территорию мигрантов только по предъявлении полиса добровольного медстрахования, причем у женщин в перечень услуг обязательно должны быть включены услуги по сопровождению беременности и родов.

Ранее генпрокурора России Игоря Краснова попросили проверить законность выдачи мигрантам жилищных субсидий и сертификатов за счет государства. В целом ряде регионов вспыхивали скандалы из-за того, что недавно приехавшие иностранцы получали бесплатное жилье "в обход коренных жителей страны, которые десятилетиями не могут улучшить свои жилищные условия".

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что отношение к трудовым мигрантам должно исчерпываться схемой "приехали – поработали – спасибо – до свидания". В связи с этим он предложил запретить таким иностранцам привозить в Россию свои семьи.