Песков объяснил появление крестов на гербе на сайте Кремля

Появление православных крестов на гербе России, изображенном на официальном сайте Кремля, — это вопрос масштабирования. Такое заявление сделал в четверг, 22 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментарий официального представителя Кремля последовал за обновлением герба России на официальном сайте главы государства. Православные кресты вновь венчают все три короны на двуглавом орле и украшают державу в его левой лапе. Прежде на этих местах были изображены небольшие ромбы.

Как пояснил Песков, никакой религиозной подоплеки в изменении изображения герба на кремлевском сайте нет. Политик напомнил, что "на любом экране, мониторе существуют пиксели, и если герб уменьшать, в какой-то момент кресты превращаются в ромбики", а вот "если растянуть, увеличить — будут кресты".

Герб у нас один — с крестами и такой, каким должен быть, резюмировал представитель Кремля. Тем, у кого остались вопросы, он напомнил, что на сайте kremlin.ru имеется специальный раздел, где размещен "полноформатный герб", сообщает РБК.

В 2023 году изображение православного креста — а точнее, его отсутствие на нужном месте — стало причиной возмущения многих россиян. На новом варианте купюры номиналом 1000 рублей не оказалось креста на здании бывшей дворцовой церкви, в котором сейчас находится музей. При этом мусульманский минарет на этой же банкноте нарисован с полумесяцем. На волне общественного недовольства Центробанк не стал выпускать банкноты в массовое использование, пообещав их доработать.