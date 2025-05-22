Звезды сериала "Слово пацана" Минекаев и Кемстач проиграли суд

Актеры известного сериала "Слово пацана: кровь на асфальте" Рузиль Минекаев и Леон Кемстач проиграли суд логистической компании. Теперь артисты должны выплатить организации почти миллион рублей, сообщает РИА Новости.

Интересно, что ранее официальный представитель Леона Кемстача заявил, что у актера нет задолженности за перевозку чипсов "Эу, пацан!". Рузиль Минекаев якобы также ничего не должен логистической компании. Он назвал информацию о причастности актеров к данному делу "неправдой", передает РИАМО.

Напомним, компания "Эу, пацан!" была зарегистрирована в конце 2023 года. Учредителями числятся Рузиль Минекаев, мать Леона Кемстача Лаура и предприниматель Паулюс Виталиус, который ранее работал с блогерами Владом Бумагой и Настей Ивлеевой. За прошлый год прибыль компании составила 29,5 млн рублей.

Леон Кемстач проснулся знаменитым после выхода многосерийного фильма "Слово Пацана: кровь на асфальте". 16-летний актер воплотил образ Андрея "Пальто". В новом интервью Леон признался, что с четырех лет увлекался творчеством: пел и сочинял песни. А когда ему было 12 лет, впервые снялся в кино, куда его привел отчим, актер Антон Богданов.

Что касается Рузиля Минекаева, прежде чем добиться популярности благодаря этой ленте, актеру пришлось пройти множество кастингов.