Собянин: Силы ПВО отразили атаку еще трех БПЛА

Силами противовоздушной обороны (ПВО) российского Министерства обороны отражена атака еще трех украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом в четверг, 22 мая, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как написал политик в своем Telegram-канале, на месте падения обломков сбитых летательных аппаратов работают специалисты экстренных служб.

В Министерстве обороны, в свою очередь, рассказали, что с 20:00 вторника, 20 мая, до 08:00 четверга, 22 мая, российская система ПВО сбила 485 украинских дрона над различными регионами России и над Черным морем, из них 63 аппарата — над Московским регионом.

Не везде обошлось без последствий. В Туле украинский беспилотник врезался в крышу жилого дома, повреждены еще несколько жилых и нежилых зданий. Обломки одно из БПЛА упали возле физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) "Оружейник".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что атаки БПЛА демонстрируют важное различие ВС России и украинских националистов: наши бойцы наносят удары только по военным целям, в отличие от Вооруженных сил Украины.