В голове скульптуры "Родина-мать зовет!" нашли труп

Внутри монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде обнаружено тело мужчины. Об этом в четверг, 22 мая, рассказали в областном управлении Следственного комитета России.

Как уточнили в ведомстве, пока не выявлено признаков того, что смерть мужчины может носить криминальный характер. Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела или об отказе, сообщает ТАСС.

Telegram-канал Readovka пишет, что умерший — ректор Московской академии физической культуры Николай Чесноков. Пожилому мужчине стало плохо во время экскурсии по Мамаеву кургану, однако он все-таки поднялся на монумент. Внутри состояние Чеснокова ухудшилось, помочь ему очевидцы не смогли, а приезда скорой он не дождался.

Причиной смерти Чеснокова, по сообщению Telegram-канала SHOT, мог стать оторвавшийся тромб. Ничего криминального в этом нет, однако экскурсовода, с которым мужчина поднялся на монумент, вызвали на допрос. Предполагается, что Чесноков попал внутрь без необходимого специального пропуска.

Руководство Московской академии физической культуры сообщает о скоропостижной смерти своего ректора, не уточняя какие-либо детали и не подтверждая, что это имеет отношение к событиям в Волгограде.