Российские бойцы взяли под контроль Новую Полтавку в ДНР

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новая Полтавка в ДНР, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Ранее стало известно, что министр обороны России Андрей Белоусов вручил штандарт новому главнокомандующему Сухопутными войсками — им стал генерал-полковник Андрей Мордвичёв. Министр подчеркнул опыт Мордвичёва, который в полной мере раскрыл талант военачальника в ходе специальной военной операции.

Тем временем растет число добровольцев, решивших заключить контракт с Минобороны. В пункт отбора на улице Яблочкова в Москве ежедневно приезжают сотни добровольцев из разных уголков России. И у каждого на первом месте, конечно, желание помочь своей стране победить. Пункт отбора на военную службу работает, как и МФЦ, по принципу одного окна. Перед отправкой в зону СВО добровольцы проходят обучение на полигонах. Там они в течение нескольких месяцев под руководством опытных инструкторов оттачивают те навыки, которые им могут пригодиться на передовой.