Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды.

В Екатерининском зале собрались военнослужащие и космонавты, представители общественных и религиозных организаций, многодетные матери, медики, преподаватели, работники культуры и промышленности.

"Золотые звезды" героев получили космонавты Константин Борисов, Александр Гребёнкин, Николай Чуб. Звезду "Героя труда" - государственный и общественный деятель, депутат Николай Харитонов.

Министру иностранных дел Сергею Лаврову Путин вручил орден Святого апостола Андрея Первозванного.

Президент подчеркнул, что традиция чествовать выдающихся граждан - это признание их таланта. А также особо отметил заслуги тех, кто сейчас стоит на защите нашей страны.

"Гордость вызывают и ратные подвиги во имя свободы, независимости и будущего России. Совсем недавно мы отмечали Победу в Великой Отечественной, и весь этот год посвящен защитникам Отечества. Героическому поколению наших ветеранов, которые разгромили нацизм, преодолели тяжелейшие испытания. проявили невиданную силу. И, конечно, этот праздник посвящен их славным наследникам", - сказал глава государства.