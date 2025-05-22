Актриса Наталья Земцова: "Я смирилась со своей внешностью"

Актриса Наталья Земцова прославилась после выхода на экраны фильма "Восьмидесятые". Однако вместе с известностью на артистку оказались наложены ограничения - амплуа настолько прилипло к ней, что режиссеры не видели в ней никого, кроме "роковой красотки". Лишь фильм "Эпидемия" смог разрушить те рамки, в которые угодила Земцова.

"На данный момент я смирилась со своей внешностью, я как бы в принятии ее. Потому что долгое время мне казалось, что я должна выглядеть по-другому. Потому что внутри я иная. Я просто себя чувствовала глубоко артхаусной артисткой, которая должна сниматься у Балабанова. А выгляжу-то я, конечно, как актриса с условного канала СТС. И все равно не буду выглядеть иначе, даже если побреюсь налысо, или сломаю нос. И нужно просто работать именно с тем, что мы имеем", - рассказала Наталья Земцова.

Причем актриса подчеркнула, что ей не важен жанр кино, ей интересно хорошее кино. Она уже успела сыграть и в комедиях, и в ситкомах, были и драматические роли. А еще у Натальи Земцовой начали появляться авторские проекты, передает WomanHit.

"Сейчас, наверное, я попробовала много чего. Хотя у нас очень тяжело с жанром ужасов, который я обожаю. Видела почти все наши фильмы, мне кажется. Но в классическом понимании ужастика у нас нет вообще", - отметила актриса.