Путин вручил высшие госнаграды в Кремле: как это было

В Екатерининском зале Кремля - представители самых разных профессий и должностей: от токаря до министра. Многодетные матери, врачи, музыканты, космонавты. Таких разных людей объединяет искреннее служение стране и беззаветная преданность своему делу.

"Все вы - мастера своего дела, люди большой отваги и ярких дарований. И награды государства, общественное признание - важный знак того, что вы, и такие люди, как вы, нужны России. Что вместе с миллионами таких же тружеников, созидателей, героев, как сплоченный единый народ и, как вот недавно прозвучало на встрече с волонтерами в Курске, как одна команда мы решим любые задачи, ответим на любые вызовы", - отметил Путин.

Сергею Лаврову Владимир Путин вручил Орден Святого апостола Андрея Первозванного. Это высшая награда страны. То, как наш министр иностранных дел отстаивает внешнеполитический курс России, граждане страны могут наблюдать ежедневно, отдавая дань дипломатии высшего пилотажа, его чувству юмора и эрудиции. Лавров - один из самых любимых народом политиков.

"Талант, знания, опыт, интеллект главного дипломата России Сергея Викторовича Лаврова принесли ему безусловное уважение и в нашей стране, и во всем мире. Как среди друзей, так и, как у нас иногда говорят, среди так называемых геополитических оппонентов", - сказал Путин.

Орден и цепь Лаврову Путин поправляет лично. В копилке у главного дипломата страны несколько десятков наград и медалей. Но эта, высшая, должна быть надета идеально.

"Воспринимаю это ваше решение как оценку работы всего нашего коллектива по реализации тех задач, которые вы ставите на внешнеполитическом направлении и нисколько не сомневаюсь, что сегодняшние события с вручением этого ордена вдохновят всех моих товарищей на дальнейшую активную работу с учетом тех возросших требований, которые возникли на международной арене", - отметил Лавров.

В начале торжественной церемонии Владимир Путин подчеркнул: весь этот юбилейный год 80-летия Великой Победы посвящен героическому поколению ветеранов и защитников Отечества. Военнослужащая Минобороны Людмила Болилая - достойная наследница поколения победителей. В начале этого года в ходе обстрела российских позиций кассетными боеприпасами медсестра мотострелкового подразделения накрыла собой тяжелораненого бойца, приняв на себя поражающие элементы и осколки. Она получила множественные ранения, но спасла жизнь военнослужащему. За мужество и героизм ефрейтор удостоена золотой звезды Героя России.

"Россия была, есть и будет великой державой. Мы всегда славились своей любовью к родине, своей сплоченностью, мы умели сплотиться в трудную минуту и вот сейчас мы уверенными шагами идем к победе, чтобы создать достойное будущее нашим детям и гордость за свою страну", - сказала Людмила Болилая.

Великой державой страну делают люди. Такие, как политики и военные. Как космонавты Константин Борисов, Александр Гребёнкин и Николай Чуб, которые сегодня тоже получили звезды героев Российской Федерации и почетные звания лётчиков-космонавтов. Те, кто летает высоко в небе во всех смыслах этого слова, говорят: высокие задачи мы можем выполнять благодаря поддержке на земле.

На которой тоже трудятся герои, обеспечивающие уверенное движение страны вперед. Законотворческая деятельность депутата Государственной думы Николая Харитонова уже много лет направлена на развитие сельского хозяйства и других важных отраслей. Политику вручили звезду героя труда. Орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени награждена главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Всегда неловко получать высокую награду. Тем более сегодня, в одной команде с девушкой, которая закрыла собой бойца и спасла его, космонавтами, которые провели больше года на орбите. И поэтому я бы хотела разделить эту награду с миллионами своих сограждан, которые не были пока еще в этом зале, но трудятся с не меньшей отдачей, не меньшим усердием, не меньшим патриотизмом", - сказала Маргарита Симоньян.

И, судя по тому, что звучало в зале сегодня, иное записанное в паспорте место рождения не мешает быть патриотом нашей страны и высоко ценить российский триколор. Главный врач курского онкологического научно-клинического центра, москвич сербского происхождения, получил почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации".

Высоких званий и наград были удостоены 26 человек. Владимир Путин подчеркнул: особенно важно, что самые достойные и почетные граждане нашей страны не просто сами проявляют патриотизм и любовь к стране, но и являются примером для молодежи.