Последняя судебная инстанция отклонила апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на аннулирование его результатов на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Из-за этого Россия лишилась золота в биатлонной эстафете и утратила статус победителя медального зачета сочинской олимпиады.

Международный союз биатлонистов (IBU) в 2020 году дисквалифицировал Евгения Устюгова на два года с аннулированием результатов с августа 2013 года по обвинению в допинге. Российский биатлонист подавал апелляцию в Международный спортивный арбитражный суд, а после ее отклонения обратился в финальную инстанцию — Федеральный суд Швейцарии. Однако и он встал на сторону IBU.

На ОИ-2014 в Сочи Устюгов вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным завоевал золото в биатлонной эстафете. С аннулированием результатов Устюгова отозвана и эта медаль — у России осталось десять наград высшего достоинства.

С первого места в медальном зачете Олимпиады 2014 года наша страна опустилась на второе. Лидером стала Норвегия, сообщает РИА Новости.

На фоне геополитических разногласий коллективный Запад развернул кампанию по изолированию России в большом спорте. Российских спортсменов отстранили от всех соревнований, а их прежние результаты отзывают, обвиняя в применении запрещенных веществ.

Президент России Владимир Путин подчеркивал: необходимо очистить спорт от вульгарной политизации, двойных стандартов, извращенных правил и унизительной дискриминации по признаку гражданства или национальности атлетов.