МИД оценил планы США по созданию "Золотого купола"

Планы США по программе противоракетной обороны "Золотой купол" вызывают серьезную озабоченность в Москве. В то же время, оснований для паники нет, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что воспринимать эти планы, безусловно, нужно очень серьезно. Следует учитывать абсолютно иные по сравнению с эпохой экс-президента США Рональда Рейгана технологические и финансовые возможности, которыми располагают США.

Однако, по словам Рябкова, паниковать не стоит. При этом более актуальной становится задача гарантированного обеспечения безопасности России в любых условиях. Президент России Владимир Путин неоднократно указывал: российские стратегические комплексы могут гарантированно прорывать любые, в том числе многослойные системы ПРО, приводит слова Рябкова ТАСС.