В Армении одобрили поправки в законодательство, касающиеся обязательной срочной службы в армии. Если коррективы окончательно примут, армянские призывники смогут служить меньше положенных двух лет при внесении в бюджет государства определенной суммы.

Как уточняет издание "Новости Армения", можно бесплатно отслужить в Вооруженных силах Армении все 24 месяца или всего четыре месяца, заплатив 18 миллионов драм (примерно 46 тысяч долларов). Есть опция сокращения срочной службы до месяца — за 24 миллиона драм (62 тысячи долларов).

Однако наряду с этой опцией поправки предусматривают и повышение верхней планки призывного возраста — с нынешних 27 лет до 32.

На Украине деньги, наоборот, предлагают гражданам, лишь бы они согласились стать пушечным мясом ради амбиций киевского режима. В феврале украинское Минобороны официально объявило о начале приема на контрактную службу мужчин в возрасте от 18 до 24 лет. За год обещают миллион гривен (примерно 24 тысячи долларов США), но только 20% этой суммы дают сразу, остальное обещают выплатить двумя траншами в течение года.