Блогер Лерчек о домашнем аресте: "Это было ужасно, так лгать детям в глаза"

Сегодня, 22 мая, Троицкий районный суд Москвы продлил домашний арест Валерии и Артему Чекалиным до 26 июня. И это несмотря на то, что адвокаты утверждали, что у Лерчек начались проблемы со здоровьем: ее беспокоят боли в ноге, а также необходимы гормональные блокаторы и визит к гинекологу. А еще Чекалина не может полноценно проводить время со своими детьми: отвозить их на учебу и посещать школьные выступления. Блогер расплакалась, когда рассказывала об этом суду.

В свою очередь Артем Чекалин в своем обращении также заявил, что не может полноценно принимать участие в жизни детей из-за домашнего ареста. Он попросил смягчить наказание на период следствия, так как не считает себя социально опасным человеком. Артем отметил, что пропагандирует здоровый образ жизни, не был ранее судим, занимается благотворительностью.

После того, как суд продлил домашний арест бывшим супругам, журналисты Super смогли пообщаться с Валерией Чекалиной. Она сообщила, что дети Богдан и Алиса в курсе того, что происходит с их мамой. Валерия приняла такое решение после того, как стали распространяться слухи среди одноклассников ребят. Да и постоянно прятать электронный браслет на ноге Валерия тоже уже не может.

"Они спрашивали, что у меня на ноге, а я говорила, что это шагомер. Это было ужасно, так лгать детям в глаза, поэтому пришлось со временем рассказать всю правду", - заявила Лерчек.