Новые санкции в отношении России приведу к полному краху промышленности Европейского союза. Подготовку Урсулой фон дер Ляйен 18-го пакета санкций против России, включающего, в частности, ограничения в отношении газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", прокомментировал французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Как написал Филиппо на своей странице в социальной сети X, это смертный приговор для промышленности европейских стран. Политик призвал французов срочно покинуть "этот дурдом" - Евросоюз.

Филиппо также отметил, что глава ЕК пытается развязать войну с Россией и окончательно разорвать с ней какие-либо отношения. Он подчеркнул, что нападки фон дер Ляйен на "Северные потоки" и ее призывы забетонировать газопроводы еще раз подтверждают причастность Запада к аварии на трубопроводе.