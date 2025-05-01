Трамп решил наладить более тесные связи с Путиным

Дональд Трамп решил наладить более тесные связи с Владимиром Путиным. Администрация президента США рассматривает возможность его встречи с российским лидером, сообщает The Atlantic со ссылкой на американских чиновников.

Источники при этом подчеркивают, что на предполагаемом саммите не будет подниматься вопрос о прекращении боевых действий на Украине. По их данным, Дональд Трамп хочет нормализовать отношения с Москвой и обсудить торговую сделку, которая может включать российские редкоземельные минералы.

Как заявил американский лидер ранее, он против идеи "безусловного" прекращения огня на Украине. Трамп подчеркнул, что он не употреблял этот термин – хотя именно на такой формулировке настаивают в ЕС.