Собянин: ПВО сбила еще шесть летевших на Москву дронов

Силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку украинских беспилотников на столицу. За последний час сбито еще шесть дронов ВСУ, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

О ликвидации четырех вражеских дронов мэр Москвы сообщил в Telegram в 15:39. А спустя примерно час Собянин написал, что сбито еще два украинских беспилотника, летевших в направлении столицы.

В промежутке от 10 до 14 часов мэр Москвы также сообщал о ликвидации дронов противника. В это период Собянин дважды публиковал сообщения об уничтожении трех беспилотников ВСУ. Украинские дроны пытались атаковать Москвы с позавчерашнего вечера. По данным Минобороны, с 20 часов 20 мая до 8 утра 22 мая было сбито 63 беспилотных аппарата, летевших на Москву. Всего же над российскими регионами за этот период уничтожено 485 дронов ВСУ.